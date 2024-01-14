أسعار البيض اليوم الأحد 14-1-2024.. «اعرف الكرتونة بكام»

استقرت أسعار البيض اليوم الأحد 14-1-2024 في المزارع والأسواق، بعد انخفاضها خلال الأيام الماضية، وهو ما جاء بفضل استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بحسب بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم وفق مبادرة خفض الأسعار التي تقوم بها الدولة بـ 115 جنيها في المزارع، لكن يتغير السعر ويختلف قليلا عندما يصل إلى المستهلك، نظرا إلى مصاريف النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة.

أسعار البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وسجلت أسعار البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بين 130 و140 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 130 جنيها للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و150 جنيها.

سعر البيض البلدي اليوم

ويتأرجح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 140 و155 جنيها للطبق.

وتتغير الأسعار في بورصات البيض والدواجن عن التي تصل إلى المستهلك، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيها للطبق، وتأتي هذه التغييرات نظرا للبيع بالتجزئة والقطاعي والحلقات الوسيطة بين المنتج والتاجر وإضافة الهامش الربحي.