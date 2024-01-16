أسعار البيض اليوم الثلاثاء 16-1-2024.. «اعرف الطبق الأبيض بكام؟»

شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 16-1-2024 استقرارًا في سعرها بالمزارع والأسواق، بعد تراجعها خلال الأيام الماضية، وهو ما جاء بفضل استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، حسب بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض اليوم الثلاثاء بـ 115 جنيها للطبق في المزارع، وفق مبادرة خفض الأسعار التي تقوم بها الدولة، لكن يختلف السعر قليلًا عندما يصل إلى المستهلك، نظرًا إلى مصاريف النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة.

أسعار البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وجاءت أسعار البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بين 130 و140 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وجاء سعر طبق البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، بـ130 جنيها للطبق، بينما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و150 جنيها.

سعر البيض البلدي اليوم

ويتأرجح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 140 و145 جنيها للطبق.

وتختلف الأسعار في بورصات البيض والدواجن عن التي يتم البيع بها في الأسواق إلى المستهلك، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيها للطبق، وتأتي هذه التغييرات نظرا للبيع بالتجزئة والقطاعي والحلقات الوسيطة بين المنتج والتاجر وإضافة الهامش الربحي. تابعو