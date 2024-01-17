أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 17-1-2024

استقرت أسعار البيض اليوم الأربعاء 17-1-2024 في المزارع والأسواق، بعد انخفاضها خلال الأيام الماضية، نتيجة استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بحسب بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

ويسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم وفق مبادرة خفض الأسعار التي تنفذها الدولة 115 جنيها في المزارع، وتختلف الأسعار قليلا عندما تصل إلى المستهلك، نظرا لمصاريف النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة.

أسعار البيض الأبيض اليوم للمستهلك

وجاءت أسعار البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية التي تبيع بشكل نهائي للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وجاءت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 130 جنيها للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و150 جنيها.

سعر البيض البلدي اليوم

ويتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 140 و155 جنيها للطبق.

وتتأرجح الأسعار في بورصات البيض والدواجن عن التي تصل إلى المستهلك، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيها للطبق، وتأتي التغييرات نظرا للبيع بالتجزئة والقطاعي والحلقات الوسيطة بين المنتج والتاجر وإضافة الهامش الربحي.