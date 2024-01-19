مواعيد جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في أسيوط.. تعرف عليها

أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطى، مواعيد جديدة لقطع الكهرباء في 11 منطقة بأسيوط، والتي تضم المجموعة رقم 2 ويتم فصل الكهرباء عنها لمدة ساعة بداية من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء.

مواعيد جديدة لقطع الكهرباء في 11 منطقة بأسيوط

وتتضمن المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في 11 منطقة بأسيوط كما يلي:

- مناطق جزيرة العقب وعزبة غنيم وعزبة الواحد والشهابية والمراونة والمغربية وعزبة طه والعسيرات وكوبري علي موسى وعزبة عبدالعليم وعزبة عبدالواحد والمظليطين بمركز أبنوب.

- شارع فلسطين وأجزاء من شارع رياض وتفريعاته وشارع عمر بن الخطاب بمدينة أسيوط.

- عزبة الجهمة والمنشأة الكبرى بمركز القوصية.

- إنارة الصحراوي الشرقي الجيش وعرب العمليات بمركز أبنوب.

- جزء من الكوديا والرياض وكوم أنجاشة وبويط بمركز ديروط.

- بني رافع البلد وعزب بني رافع بمركز منفلوط.

- كشك وابور النور وكشك الإدارة التعليمية وكشك السنترال القديم وكشك الإسعاف وكشك بنزايون وكشك الساحلية القديمة وكشك الساحلية الجديد وكشك الجامع القبلي وكشك البوسطة وكشك الخراسان بمركز منفلوط.

- عمارة معونة الشتا عمارات أرقام 27-11-40-60 بمركز أبنوب.

- نصف الزاوية الشرقية وعزبة الشاذلي وعزبة الشيخ عبدالفتاح بمركز أسيوط.