«السياحة» تشارك في معرضين بالبرتغال والبرازيل خلال فبراير وأبريل المقبلين

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أعلنت أنها بصدد المشاركة في المعارض التالية:

1- المعرض السياحي الدولي 2024 BTL، المزمع إقامته في العاصمة البرتغالية لشبونة، في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس 2024.

2- المعرض السياحي الدولي WTM 2024 Sao Paulo البرازيل، في الفترة من 15- 17 أبريل 2024.

قيمة المشاركة في المعرض

وأضاف «عاقل» خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه اليوم على فنادق الجمهورية كافة، أن قيمة مشاركة أي فندق في الجناح السياحي المصري بأي من المعرضين المذكورين تبلغ نحو 2750 يورو، تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع الغير نقدية.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه في حال رغبة أي فندق في المشاركة بأي من هذين المعرضين، فإنه يرجى سداد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، علما بأن الحجز بأولوية السداد.