المنشآت الفندقية تعد جدولا تدريبيا 6 أشهر لرفع كفاءة العاملين

أعلن هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، الأجندة التدريبية للعاملين بالفنادق خلال الفترة من شهر يناير الجاري وحتى نهاية يونيو 2024، لافتا إلى أن الدورات التدريبية التي تنظمها الغرفة تأتي في إطار العمل على رفع كفاءة العنصر البشري وضمان مستوى الخدمة المقدمة بالمنشآت الفندقية المصرية.

أحدث بحث ميداني للاحتياجات التدريبية للعاملين بالفنادق

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على جميع فنادق الجمهورية، أن الأجندة التدريبية للعاملين بالفنادق المصرية جرى إعدادها وفقًا لأحدث بحث ميداني للاحتياجات التدريبية والذي أجري بواسطة غرفة المنشآت الفندقية والذي شمل مكونات الموضوعات التدريبية، والموظفين المستهدفين من كل برنامج تدريبي وتواريخ إقامة التدريب طوال فترة الـ6 أشهر، والترتيبات المطلوبة لتنفيذ التدريب وبيانات التواصل مع منسق التدريب بكل منطقة جغرافية.

5 مناطق جغرافية

وأشار رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه جرى تقسيم مناطق تدريب العاملين بالفنادق إلى 5 مناطق جغرافية جرى تعيين منسق تدريب بكل منطقة منها، موضحا أن تلك المناطق هي القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية، والصعيد (فنادق ثابتة)، والصعيد (فنادق عائمة).