«المنشآت الفندقية»: ظاهرة بيع البرنامج السياحي بأقل من سعره تراجعت في 2023

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ ظاهرة بيع برنامج زيارة مصر بأقل من سعر التكلفة أو ما يعرف باسم «حرق الأسعار» تراجعت بنسبة كبيرة خلال عام 2023، لافتا إلى أن غالبية الفنادق حددت أسعار الغرف الفندقية بها بأعلى بكثير من الحد الأدنى الذي حددته وزارة السياحة والآثار لبيع الغرف بالفنادق المصرية.

سياسة العرض والطلب

وأضاف عاقل، لـ«الوطن» أن سعر بيع الغرف بالفنادق يخضع لسياسة العرض والطلب إلا أنه بأي حال من الأحوال لا يمكن للفنادق البيع بأقل من الحد الأدنى الذي حددته الوزارة للغرف الفندقية بكامل تصنيفاتها من نجمة إلى 5 نجوم، موضحًا أنه كلما زاد الطلب على زيارة مصر فإنّ أسعار الغرف الفندقية ترتفع.

إجازات عيد الفصح

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه بداية من شهر مارس المقبل ستبدأ الحركة السياحية الوافدة لمصر في التحسن بشكل كبير، على أن تشهد زيادة أكبر خلال شهر أبريل المقبل بسبب أعياد الفصح، والتي يحرص آلاف السياح الأجانب على قضائها بالمدن السياحية المصرية.