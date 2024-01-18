توزيع درجات الشهادة الإعدادية في المحافظات.. 140 مجموع كلي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية في المحافظات سواء للمواد الأساسية أو المواد الغير مضافة للمجموع، بعد أن بدأت المحافظات في عقد امتحانات الترم الأول 2024، وتستمر حتي يوم 25 يناير لمدة أسبوعين.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية في المحافظات للمواد الأساسية

وأشارت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إلي أنه جري تحديد توزيع درجات الشهادة الإعدادية في المحافظات للمواد الأساسية للترم الأول والتي جاءت كالآتي:

- مادة اللغة العربية تقدر ب40 درجة

- مادة اللغة الإنجليزية، وتقدر الدرجات في الترم الأول 30 درجة،

- مادة الدراسات الإجتماعية، وتقدر في الترم الأول 20 درجة

- مادة الجبر، وتقدر في الترم الأول ب15 درجة.

- مادة الهندسة، وتقدر ب 15 درجة في الترم الأول،

- مادة العلوم، تقدر في الترم الأول درجة

توزيع درجات الشهادة الإعدادية في المحافظات للمواد الإضافية

وأضافت أنه يوجد 4 مواد إضافية يمتحن بهم طلاب الشهادة الإعدادية، لكن لا يتم إضافتها للمجموع الكلي للطلاب وهي:

- مادة التربية الدينية، وتقدر ب 20 درجة في الترم الأول

- مادة الحاسب الآلي، وتقدر ب 10 درجات في الترم الأول

- مادة التربية الرياضية، تقدر ب 20 درجة في الترم الأول

- مادة التربية الفنية، وتقدر بـ 10 درجات في الترم الأول

وأكدت أن المجموع الكلي للترمين للشهادة الإعدادية يتضمن 6 مواد أساسية ويكون المجموع الكلي للترمين 280درجة كالآتي:

- مادة اللغة العربية، تقدر بـ80 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمة على الترمين الأول 40 درجة والثاني 40 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية، وتقدر بـ60 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمه على الترمين الأول 30 درجة، والثاني 30 درجة.

- مادة الدراسات الإجتماعية، وتقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 20 درجة والثاني 20 درجة.

- مادة الجبر، وتقدر بـ30 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 15 درجة والثاني 15 درجة.

- مادة الهندسة، وتقدر بـ30 درجة في نهاية العام، مقسمة على 15 درجة في الترم الأول، و 15 درجة في الترم الثاني.

- مادة العلوم، تقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين 20 درجة في الترم الأول، و 20 درجة في الترم الثاني.