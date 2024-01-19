128 فرصة عمل في شركات بمحافظة بورسعيد.. التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة العمل عن 128 فرصة عمل في شركة خاصة بمحافظة بورسعيد، ضمن عدد من المحافظات، في إطار مواصلة الدولة مواجهة البطالة، كما وجهت مديريات العمل بالمحافظات بتحري المصداقية والمُتابعة حتى استلام الشباب للوظائف والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

128 فرصة عمل في بورسعيد

وأعلن بيان وزارة العمل، عن وجود 128 فرصة عمل في شركات خاصة بمحافظة بورسعيد، بينها 110 فرص في مصنع ملابس جاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالرقم التأميني 2444496 والمسؤول عن المصنع محمد مختار، وتشمل 100 عامل خياطة، و5 فني صيانة و5 فنى كهرباء، وتتضمن شروط الحصول على الوظائف وجود مؤهل متوسط من الجنسين، والسن من 18 حتى 40 عاما، والراتب يحدد بعد المقابلة.

كما أعلنت وزارة العمل عن توفير 15 فرص عمل في مصنع خاص بالمنطقة الحرة العامة بالرقم التأميني 3039072 والمسؤول عن المصنع اوزجيوربوداك، وتشمل 5 عمال خياطة من الجنسين و5 عمال نسيج و2 عامل إكسسوار وعامل مخازن و2 عامل جيوب، ويشترط وجود مؤهل متوسط من الجنسين، والسن من 25 إلى 40 عاما والراتب حسب المقابلة.

شروط الحصول على الوظائف

كما أعلنت عن 3 فرص عمل بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالرقم التأميني 2998236 والمسؤول عن المصنع رانيا السيد، وتضم الوظائف 2 عامل خياطة و1 عامل خدمات، مع الحصول على مؤهل عالي ومتوسط، والسن من 28 إلى 50 عاما، وخبرة 3 سنوات والراتب حسب المقابلة.