وظائف قيادية شاغرة في جامعة بنها الأهلية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية في مدينة العبور، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئس الجامعة، فتح باب التقدم لشغل عدد من المناصب الأكاديمية بالجامعة.

وأوضح بيان جامعة بنها الأهلية أن الوظائف المتاحة وفق الإعلان للوظائف الأكاديمية هي:

- رئيس الجامعة، ويتولى إدارة الجامعة، وله سلطات تصريف أمورها في حدود السياسات التي يرسمها مجلس الجامعات الأهلية ومجلس أمناء الجامعة، وطبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

- نواب رئيس الجامعة، ويتولي يتولى كل من نواب رئيس الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ومجلس الأمناء إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الدراسية التي تدخل في اختصاصه وما يكلف به من مهام.

- مديروا البرامج، ويتولى مديرو البرامج التنسيق والإشراف على إعداد الجداول الدراسية والتعليم والتدريب للطلاب، والتأكد من توافر أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم وإعداد الاحتياجات الخاصة بالدراسة والعملية التعليمية والتخطيط والإعداد والإشراف على المشروعات والبرامج البحثية المرتبطة بتخصص البرنامج، وتوفير المناخ والإمكانيات اللازمة للبحث العلمي في البرنامج المتقدم له.

استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية

وأشار البيان إلى أن الإعلان يأتي نظراً لانتهاء الفترة الانتقالية لتأسيس الجامعة الأهلية، حيث أكد مجلس الأمناء حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، مشيرا إلى أن جميع الوظائف المتاحة داخل الجامعة تكون من خلال الإعلان، ويتم تشكيل لجان لتقييم واختيار المتقدمين لشغل الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.

موعد التقدم لوظائف جامعة بنها الأهلية

وقال مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور فى بيان له اليوم أن التقديم سوف يبدأ اعتبارا من اليوم 15 يناير الجاري حتى يوم الاثنين 5 فبراير المقبل، من هنا

https://bnu.edu.eg/application.

وأشار البيان، إلى أنه لا يوجد وسيلة أخرى للتقديم بخلاف الموقع الإلكتروني المذكور، وأنه يجوز التقدم لأكثر من منصب.

وأوضحت الجامعة، أن المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف جامعة بنها الأهلية هي:

- سيرة ذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، تشمل الخبرات الأكاديمية والأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية، متضمنة أسماء ومعلومات الاتصال بثلاثة أساتذة يمكن الرجوع إليهم أو ثلاث خطابات تزكية من شخصيات عامة معروفة والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية.

- بيان حالة حديث يشتمل على (التدرج العلمي والوظيفي والإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات معتمد من جهة العمل الحالية).

- خطاب نوايا يوضح رؤية المتقدم والإطار العام للخطة المقترحة للعمل.

شروط وظائف رئيس ونواب الجامعة

وأوضح بيان جامعة بنها الأهلية، أن شروط وظائف رئيس ونواب الجامعة هي:

- أن يكون المتقدم شغل وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات فى إحدى الجامعات المعتمدة.

- إجادة لغة أجنبية واحدة على الأقل.

- القدرة على التواصل مع الهيئات والمؤسسات التعليمية الدولية.

أما شروط وظائف مديروا البرامج بالجامعة كالتالي :

- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد لمدة لا تقل عن عامين فى أحد تخصصات البرنامج المتقدم له فى إحدى الجامعات المعتمدة

- خبرة فى تدريس برامج الساعات المعتمدة.

- إجادة لغة أجنبية واحدة على الأقل.

- القدرة على التواصل مع الهيئات والمؤسسات التعليمية الدولية.

تخصصات مديري البرامج في وظائف جامعة بنها الأهلية

وأوضح البيان أن جامعة بنها الأهلية تتطلع إلى التعاقد مع مدير برنامج يتمتع بخبرات في تخطيط وتنظيم وإدارة البرنامج المتقدم له، وقدرات قيادية ورؤية وقدرة على الحفاظ على مناخ أكاديمي إيجابي، إضافة إلى قدرات وخبرات في التعامل مع الزملاء والطلاب وأولياء الأمور، والحفاظ على جودة البرامج الدراسية وإثراء الحياة الجامعية والتجربة الطلابية بما يضمن الرضا الطلابى في التخصصات كالتالي :

- مدير برنامج الطب البشرى.

- مدير برنامج طب الأسنان.

- مدير برنامج العلاج الطبيعى.

- مدير برنامج الهندسة.

- مدير برنامج الإقتصاد وإدارة الأعمال.

- مدير برنامج علوم الحاسب.

- مدير برنامج الفنون البصرية والتصميم.

- مدير برنامج الطب البيطرى.

- مدير برنامج علوم الطاقة.