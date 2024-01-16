وظائف شاغرة في هيئة السلع التموينية.. الأوراق المطلوبة وشروط التقديم

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية التخصصية، وذلك في إطار حرص الهيئة على استقطاب أفضل الكفاءات للعمل بها.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف الشاغرة هي:

رئيس الإدارة المركزية للاستلام والتوزيع.

رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتسويق المحلي.

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

مدير عام الإدارة العامة لبحوث الاستيراد.

مدير عام الإدارة العامة مراجعة حسابات المحاصيل والسلع.

مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستيراتيجية.

الشروط المطلوبة من المتقدمين لشغل وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية 2024

وأشارت الهيئة إلى أن الشروط المطلوبة للمتقدمين للوظائف هي الحصول على مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة الوظيفة، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة الأول (أ) من داخل الجهاز الإداري للدولة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها من خارج الجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية 2024

وحددت الهيئة المستندات المطلوبة من المتقدمين للوظائف وهي:

أصل شهادة المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل معتمدة من جهة العمل.

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

أصل صحيفة الحالة الجنائية (حديثة).

أصل شهادات الخبرة العملية.

أصل شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.

أصل بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة العمل.

بيان معتمد ومختوم من جهة عمله يوضح عدم حصوله على جزاءات أو إحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

الدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال عمل الوظيفة.

6 صور شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء.

بيان بالإنجازات ومقترحات التطوير في مجال عمل الوظيفة مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك.

وأوضحت الهيئة أن التقديم للوظائف يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة، على أن يستمر التقديم حتى يوم 31 يناير 2024.