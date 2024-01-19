فتح منافذ جديدة لبيع السكر في مطروح.. الكيلو بـ27 جنيها

أعلنت وكيل وزارة التموين بمطروح المهندسة هند محمود مساعد، فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية في محافظة مطروح، خاصة في إحدى المدن الواقعة في قلب الصحراء الغربية البعيدة عن عاصمة المحافظة لبيع السكر بأسعار مخفضة عن الأسواق، وذلك لمواجهة جشع التجار.

منافذ جديدة لبيع السكر بأسعار مخفضة في مطروح

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى فتح منفذين متخصصين في السلع الغذائية وتوفير كميات من السكر الحر بهما ويجري بيع السكر اليوم بسعر 27 جنيها للكيلو.

أماكن بيع السكر المخفض في سيدي براني

وأشارت وكيل وزارة التموين بمطروح إلى أنه جرى وضع تخفيضات السلع الغذائية خاصة السكر في جميع المنافذ المعلنة في محافظة مطروح، وفي مدينة سيدي براني يتاح حاليا توزيع السكر في محلات أبوترحي ومهنا وسط المدينة بالقرب من مجلس المدينة، وفي متناول جميع المواطنين.

وأكدت أن من يتوجه إلى هذه المنافذ لشراء السكر الحر بسعر 27 جنيها الكيلو، ويتم منعه من الشراء، عليه التواصل مع إدارة التموين سيدي براني أو مديرية التموين بمطروح، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع المتسببين في ذلك،