جورج وسوف يحيي الذكرى الأولى لوفاة نجله «وديع» بفيديو مؤثر

حرص الفنان جورج وسوف، على إحياء الذكرى الأولى لوفاة نجله «وديع» على طريقته الخاصة، والتي تبين مدى حزنه على رحيله، إذ كانت تربطه علاقة قوية به.

الذكرى الأولى لوديع جورج وسوف

ونشر جورج وسوف، فيديو قصير عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يتضمن صورة لنجله «وديع» بمراحل عمرية مختلفة، ووضع عليها أغنيته «نص عمري»، الذي طرحها بعد وفاته لتعبر عن حزنه الشديد.

وترصد أغنية «نص عمري» افتقاد جورج وسوف، لنجله، إذ جاءت كلماتها: «قلت ادفع نص عمري، بس اعيش وياك شويه انت أجمل حاجه فيا، واللي بينا خلاص قدر، والسنين اهي بينتلي يا أحنّ الناس عليا، إن عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر».

وفاة وديع جورج وسوف

وتوفي وديع جورج وسوف، يوم 7 يناير العام الماضي، بعد صراع كبير مع المرض، الذي كان يعاني منه خلال الأيام الأخيرة في حياته، إذ كان محتجزا داخل أحد المستشفيات الكبرى بمدينة بيروت في لبنان.