عرض أزياء مايكل سينكو يخطف أنظار العالم.. وفنانات: دعاية للسياحة المصرية

اتجهت أنظار وسائل الإعلام العالمية ومتابعى الموضة والأزياء لمشاهدة أول عروض أزياء المصمم العالمى الفلبينى مايكل سينكو، الذى أقيم ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة المقام فى مدينة العلمين.

قدم «سينكو» خلال عرضه، الذى من المقرر أن يقام على مدار ثلاثة أيام، عرض أزياء خاصاً مستوحى من الحضارة الفرعونية القديمة، حيث تميزت الفساتين والملابس التى قدمها بلمسات مصرية فرعونية، كما قدم فى نهاية العرض تصميم فستان للملكة نفرتيتى.

مايكل سينكو كان قد أبدى انبهاره بتاريخ مصر القديم والحضارة المصرية، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمدينة العلمين قبل انطلاق عرض الأزياء بساعات، مؤكداً أن مصر دولة عظيمة ومعظم المصممين حول العالم منبهرين بالحضارة المصرية، وتابع فى حديثه قائلاً: «الموضة بدأت من المرأة الفرعونية من أزيائها ومجوهراتها، والعديد من المصممين استوحوا تصميماتهم من الحضارة المصرية القديمة».

إنجى: أحب تقديم عروض الأزياء والموضة

وشهد عرض الأزياء الأول حضور عدد كبير من نجوم الفن والدراما المصرية والعربية، من بينهم روجينا وسيرين عبدالنور، وهالة صدقى، والإعلامية إنجى على، وعمر السعيد، والإعلامية منى الشاذلى، ورانيا يوسف، والفنانة التونسية درة، وهنا شيحة، وحسن أبوالروس.

وعن استضافة مدينة العلمين لفاشون مايكل سينكو، قالت الفنانة رانيا يوسف لـ«الوطن» إن إقامة عرض أزياء لمصمم عالمى كبير بحجم مايكل سينكو، يعد دعاية كبيرة للسياحة المصرية، وبالأخص فى مدينة العلمين الجديدة، التى تتمتع بمناخ جيد، وبحر رائع.

رانيا يوسف: شكراً لـ«المتحدة»

وأشادت «يوسف» بتنظيم الحدث، قائلة: «التنظيم كان رائعاً، ولابد من توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإقامتها مهرجان العلمين الجديدة، ولتفكيرهم الرائع باختيار تلك المدينة الساحرة لإقامة مهرجان بها، لأننا فى النهاية قدمنا مهرجاناً يشرف مصر».

كما أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها البالغة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» لحضورها عرض أزياء الفنان العالمى مايكل سينكو، مشيراً إلى أن هذا الحدث هو نقلة نوعية كبيرة لمصر وللموضة ولمدينة العلمين.

وأضافت أن مدينة العلمين تحتفل خلال الفترة الحالية باستضافة عدد كبير من الأحداث المهمة فى مجالات الفن والغناء والرياضة، لتنافس أكبر المدن فى العالم.

وأعربت الإعلامية إنجى على لـ«الوطن» عن سعادتها لتقديم عرض أزياء المصمم العالمى مايكل سينكو، قائلة لـ«الوطن»: «سعيدة للغاية لاختيارى لتقديم عرض أزياء العالمى مايكل سينكو، فأنا من محبى تقديم عروض الأزياء والموضة، بدرجة لا تقل عن حبى لتقديم البرامج التليفزيونية».

وأبدت الإعلامية المصرية تحمسها لرؤية العديد من عروض الأزياء خلال الثلاثة أيام المقبلة، قائلة: «متحمسة للغاية لمتابعة باقى فعاليات عروض الأزياء، كما أننى أقترح على مايكل سينكو خلال الأيام الماضية أن يقدم أسبوعاً للموضة بمصر، يضاهى أسابيع الموضة التى تقام فى كبرى مدن العالم مثل باريس وميلان، ونأمل أن يقام أسبوع موضة فى مدينة العلمين الجديدة لأنه سيجذب عدداً كبيراً من الجنسيات العربية والأوروبية لمصر».

بينما أبدى الفنان عمر السعيد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إعجابه الشديد بتصميمات مايكل سينكو الرجالى، قائلاً: «حرصت منذ معرفتى بإقامة عرض أزياء لمايكل سينكو بمدينة العلمين على الوجود لرؤية تصاميمه الجديدة، لكونه قادراً على الإبداع وتقديم كل ما هو جديد فى صيحات الموضة الرجالى»، وقدم «السعيد» الشكر للشركة المتحدة على التنظيم الجيد لكل ما فعلته لخروج مهرجان العلمين للنور.