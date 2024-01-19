معلومات عن الأميرة كيت ميدلتون زوجة ويليام وريث الملك تشارلز.. أجرت جراحة بالبطن

قبل أيام قليلة، كشف قصر كنسينجتون في لندن، أن كيت ميدلتون، أميرة ويلز، دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن، ووفق بيان رسمي قيل إنها في حالة جيدة، وستمكث في مستشفى خاص لمدة أسبوعين، بعد إجرائها جراحة في البطن: «دخلت صاحبة السمو الملكي أميرة ويلز إلى عيادة لندن لإجراء عملية جراحية مخطط لها في البطن»، ليبدأ كثيرون في البحث عن معلومات عن الأميرة كيت ميدلتون زوجة ويليام وريث الملك تشارلز.

معلومات عن الأميرة كيت ميدلتون زوجة ويليام وريث الملك تشارلز

نستعرض معلومات عن الأميرة كيت ميدلتون زوجة ويليام وريث الملك تشارلز، وفق موقع «بريتانيكا» البريطاني:

- اسمها كيت ميدلتون، أميرة ويلز.

- تبلغ من العمر 42 عاما، واحتفلت بعيد ميلادها قبل دخولها إلى المستشفى بأيام قليلة.

- زوجها الأمير ويليام، وريث العرش.

- والدها مايكل ميدلتون، كان يعمل مضيف طيران في الخطوط الجوية البريطانية.

- تخرجت الأميرة كيت ميدلتون زوجة ويليام، في كلية مارلبورو المرموقة في ويلتشير بإنجلترا.

- درست في جامعة سانت أندروز في أسكتلندا.

- التقت ميدلتون الأمير ويليام، الذي كان طالبا في نفس الجامعة.

- ارتبطا سويا وكانا صديقان مقربان وتزوجا عام 2011.

- لديها 3 أطفال، هم: الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس.

الأميرة كيت ميدلتون زوجة ويليام

- احتفل الملك تشارلز والملكة كاميلا، بعيد ميلاد أميرة ويلز، بصورة التُقطت خلال حفل التتويج.

- نشر قصر باكنجهام الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالعائلة الملكية، مع وصف: «نتمنى لأميرة ويلز عيد ميلاد سعيدا للغاية اليوم».

- في عام 2022، أصبحت كاثرين أميرة ويلز، وهو اللقب الذي كانت تحمله في السابق حماتها الأميرة الراحلة ديانا.

- تشارك في عديد من الجمعيات الخيرية.

- أنشأت عام 2021 مركز الطفولة المبكرة.

- تعشق الأميرة كيت ميدلتون زوجة ويليام وريث الملك تشارلز، التصوير.

- حصلت على جائزة دوق إدنبره وهي وسيلة رائعة للشباب لتنمية الثقة، وتعلم مهارات جديدة.

- تخبز كعكة عيد الميلاد الخاصة بأطفالها الثلاثة بنفسها.