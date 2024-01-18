ما مرض الملك تشارلز وطرق الوقاية منه؟.. يخضع لعملية جراحية بسببه

قبل ساعات أعلن قصر كنسينجتون في لندن، خضوع الأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، لعملية جراحية ناجحة في البطن، استدعت مكوثها في مستشفى خاص لمدة أسبوعين، قبل أن يعلن قصر بكنجهام، أن ملك بريطانيا تشارلز، سيدخل المستشفى لإجراء جراحة هو الآخر، ليعم الحزن أرجاء القصر الملكي.

ما مرض الملك تشارلز؟

الملك تشارلز، البالغ من العمر 27 عاما، الذي نُصب ملكا لبريطانيا في سبتمبر 2022، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث، من المقرر أن يخضع لجراحة في أحد المستشفيات الخاصة خلال الأسبوع المقبل، إذ يعاني من تضخم البروستاتا، لكن حالته الصحية ليست خطيرة، وفق بيان رسمي للقصر الملكي، نقلته وكالة «رويترز»، مؤكدة تأجيل كل ارتباطات الملك بناء على رأي الأطباء.

ملك بريطانيا سعى كثيرا لإيجاد علاجا لتضخم البروستاتا دون التدخل الجراحي، لكنه لم يفد، إذ استدعت حالته تدخلا جراحيا، وهو إجراء تصحيحي، ووفق الدكتور صلاح محمد، أخصائي المسالك البولية والكلى، فإن تضخم البروستاتا أحيانا لا يفيد العلاج معه، ولا بد من تدخل جراحي.

أعراض مرض البروستاتا

بحسب أخصائي المسالك البولية والكلى، فإن تقاطر البول، يكون دلالة على الإصابة بسرطان البروستاتا: «تقاطر البول اللي هو التنقيط اللي بيحصل بعد الانتهاء من عملية التبول»، فضلا عن صعوبة التبول، وأخذ وقت طويل أثناء التبول، أو الحاجة إلى التبول بشكل مستمر، خاصة في الليل، ووجود دم في البول، ألم في أسفل الظهر، أو الوركين أو الحوض.

وأكد الطيبب، أنه يجب إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب الأعراض، كما يجب إجراء اختبار دم لمستضد البروستات النوعي «PSA»، وفحص المستقيم الرقمي بطريقة يدوية، لتحديد حجم البروستاتا، خاصة مع كثرة التبول، للوقاية من مرض وسرطان البروستاتا.

طرق الوقاية من مرض البروستاتا

شرح أخصائي المسالك البولية والكلى، طرق الوقاية من مرض البروستاتا، موضحا أنه تستلزم اختيار نظاما غذائيا منخفض الدهون، والحفاظ على الوزن، فضلا عن الابتعاد عن الحليب ومشتقاته، إضافة إلى تناول الفواكه والخضروات بشكل منتظم.