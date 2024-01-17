كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام تدخل المستشفى بسبب عملية جراحية

أعلن قصر كنسينجتون في لندن، الأربعاء، أن كيت ميدلتون، أميرة ويلز، دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية مخطط لها، وقال في بيان له: «تم إدخال صاحبة السمو الملكي أميرة ويلز إلى عيادة لندن أمس، لإجراء عملية جراحية مخطط لها في البطن.. وكانت الجراحة ناجحة، ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى لمدة عشرة إلى أربعة عشر يومًا، قبل أن تعود إلى المنزل لمواصلة تعافيها».

وقال مسؤولو القصر إنه بناء على توصية أطبائها، لن تستأنف الأميرة واجباتها العامة حتى عيد الفصح، متابعا في بيانه: «تقدر أميرة ويلز الاهتمام الذي سيولده هذا البيان. وتأمل أن يتفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها؛ ورغبتها في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة»، بحسب موقع «فوكس نيوز».

وواصل البيان: «ترغب أميرة ويلز في الاعتذار لجميع المعنيين عن حقيقة أنها اضطرت إلى تأجيل ارتباطاتها القادمة.. إنها تتطلع إلى إعادة أكبر عدد ممكن من الارتباطات، في أقرب وقت ممكن».

أمراض سابقة

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ميدلتون معركة صحية علنًا، خلال حملها الثلاث، جرى تشخيص إصابتها بالقيء الحملي (HG)، وهي حالة تسبب الغثيان الشديد والقيء وفقدان الوزن والجفاف، كما تم وصفه بأنه نوع حاد من غثيان الصباح.

وقالت لمضيفة البودكاست جيوفانا فليتشر في عام 2020: «كان الأمر على ما يرام.. لقد أصبت بغثيان الصباح السيئ للغاية، لذا فأنا لست أسعد النساء الحوامل».

وأشارت الأميرة في ذلك الوقت إلى أن «الكثير من الناس يعانون من الوضع أسوأ بكثير، لكنه كان بالتأكيد تحديًا، وليس بالنسبة لي فحسب، بل أيضًا لأحبائك من حولك - وأعتقد أن هذا هو الأمر - فالحمل وإنجاب طفل حديث الولادة وأشياء من هذا القبيل، تؤثر على كل فرد في الأسرة».

عام جديد

بلغت الأميرة 42 عامًا في 9 يناير، وتلقت رسالة عيد ميلاد صادقة من الملك وزوجته الملكة كاميلا على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشرت حسابات Instagram وX الرسمية للعائلة المالكة البريطانية صورة لأميرة ويلز من التتويج في مايو.

إشادة ملكية

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشيد فيها الملك والملكة بالأميرة في عيد ميلادها، وفي العام الماضي، شاركوا صورة أخرى مؤثرة للملك أثناء زيارته لويلز مع الأمير ويليام، 41 عامًا، بعد أن تم تسميتهم بأمير وأميرة ويلز في عام 2022.

حصل الزوجان على ألقابهما الجديدة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتوفي أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش في سبتمبر 2022 عن عمر يناهز 96 عاما، والتقى أمير وأميرة ويلز في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، لقد تواعدوا لمدة عقد تقريبًا وانفصلوا لفترة وجيزة قبل خطوبتهم في عام 2010، وهم والدا للأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.