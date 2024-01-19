معلومات عن مرض الملك تشارلز والأميرة كيت.. خضعا لعمليتين جراحيتين

ما تزال الحالة الصحية للملك تشارلز ملك بريطانيا، والأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، محل اهتمام من قبل آلاف الأشخاص حول العالم، بعدما أعلن قصر كنسينجتون في لندن، خضوع الأميرة كيت لجراحة، وقصر بكنجهام، بخضوع الملك تشارلز لجراحة أيضا، بسبب تضخم البروستاتا، لكن مصادر ملكية أكدت لـ«سكاي نيوز» عربية، استقرار الحالة الصحية لهما.

معلومات عن مرض الملك تشارلز والأميرة كيت

وعقب انتشار خبر خضوع الملك تشارلز لجراحة، تستعرض «الوطن»، معلومات عن مرض الملك تشارلز والأميرة كيت، وفق الدكتور صلاح محمد، أخصائي المسالك البولية والكلى، وهي كالتالي:

- تضخم البروستاتا هو مشكلة صحية تصبح أكثر شيوعا مع التقدم في العمر.

- يطلق عليها أيضا البروستاتا المتضخمة.

- هي عبارة عن غدة صغيرة.

أعراض مرض تضخم البروستاتا

- تتمثل أعراض مرض تضخم البروستاتا في تقاطر البول.

- صعوبة التبول.

- أخذ وقت طويل أثناء التبول.

- الحاجة إلى التبول بشكل مستمر، خاصة في الليل.

- وجود دم في البول.

- الشعور بألم في أسفل الظهر، أو الفخذين أو الحوض.

طرق الوقاية من مرض الملك تشارلز

- إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب الأعراض.

- إجراء اختبار دم لمستضد البروستات النوعي «PSA».

- فحص المستقيم الرقمي بطريقة يدوية، لتحديد حجم البروستاتا، خاصة مع كثرة التبول، للوقاية من مرض وسرطان البروستاتا.

- اختيار نظام غذائي منخفض الدهون.

- الحفاظ على الوزن.

- عن الابتعاد عن الحليب ومشتقاته.

- تناول الفواكه والخضراوات بشكل منتظم.

ووفق وكالة «رويترز»، فخضعت الأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، لعملية جراحية ناجحة في البطن، قبل أيام، استدعت مكوثها في مستشفى خاص لمدة أسبوعين، لكن مصادر ملكية، أكدت أن صحتها بخير ولم تفصح عن طبيعة الجراحة التي أجرتها الأميرة، أو عن تفاصيل حول طبيعة مرضها.