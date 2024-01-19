ضبط عصابة سرقات الدراجات النارية في بني سويف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى ضم (4 عناصر إجرامية من بينهم عميل سيئ النية ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية .

إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (19) واقعة بمحافظات (بنى سويف - المنيا – قنا – الإسماعيلية) وأرشدوا عن المسروقات (19 دراجة نارية) .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.