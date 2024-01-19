تقرير إنجليزي يكشف مدة غياب محمد صلاح.. وماذا قال يورجن كلوب؟

لا يزال صدى سقوط محمد صلاح، قائد منتخب مصر على أرض الملعب في شوط المباراة الأول أمام منتخب غانا، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، تلقي بظلالها ليس فقط على الجماهير المصرية، بل على جماهير الريدز والصحف الإنجليزية.

ماذا قال محمد صلاح لـ يورجن كلوب بشأن إصابته؟

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لم يتمكن من إخفاء قلقه بشأن إصابة صلاح، مؤكدا في حديثه قبل مباراة ليفربول ضد بورنموث: «لا نعرف أي شيء، لقد تحدثت معه الليلة الماضية، أكد لي أنّهم يقومون بمزيد من التقييمات، لقد شعر بأنّ هناك شيئًا، ونعلم أنّه نادر ما يخرج مو، لذا بالتأكيد هناك شيء ما».

مدة غياب محمد صلاح بسبب الإصابة التي لحقت به، كشفتها صحيفة «sportbible» الإنجليزية: «عادة، إذا كان اللاعب يعاني من تمزق في أوتار الركبة من الدرجة الأولى أو الثانية، فمن المتوقع أن تتراوح فترة التعافي بين 3 إلى 8 أسابيع»، متممة: «في أسوأ الحالات، قد يؤدي التمزق من الدرجة الثالثة إلى غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر».

صلاح مهدد بالغياب عن الملاعب لمدة 3 أشهر

محمد صلاح الذي كان متوقعا أن يغيب عن مباريات ليفربول في يناير بسبب كأس الأمم الأفريقية، باتت إصابته تمثل مشكلة كبيرة، بعد أن بات مهددا بالغياب عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال وبيرنلي وبرينتفورد ولوتون ونوتنجهام فورست، ما يهدد موسم ليفربول، بحسب التقرير.

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره غانا، بهدفين لمثلهما، مسجلا التعادل الثاني بالبطولة بعد تعادله مع موزمبيق في الجولة الافتتاحية 2 - 2، لتصبح مواجهة كاب فيردي في الجولة الختامية لدور المجموعات حاسمة لتأهل الفراعنة للدور التالي من البطولة القارية.