«الدقهلية»: استمرار تنفيذ أعمال الرصف بالمراكز ضمن الخطة الاستثمارية

أعلنت محافظة الدقهلية عن استمرار جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا وميت غمر والمطرية في تنفيذ كافة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالية، إذ جرى تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الأداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ.

تنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية التي من المحدد انتهائها ضمن خطة هذا العام وجاءت كالآتي:

- في مركز ومدينة طلخا تم متابعة الأعمال الجارية لصيانة وتطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات وغرفة العمليات والكوارث برئاسة المركز، للتأكد من حسن سير وانتظام العمل والوقوف على معدلات التنفيذ وإزالة المعوقات التي تعترض التنفيذ ضمن الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.

- في مركز ومدينة ميت غمر تم تفقد أعمال فرد السن ودمكه لاستكمال أعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلومتر من الطريق السريع حتى ميدان العروبة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

- في مركز ومدينة المطرية تم متابعة تنفيذ أعمال الرصف داخل المدينة من خلال استكمال شارع الغربية بطول 150 مترا وعرض 7 أمتار، وشارع الدقهلية بطول 200 متر وعرض 7,5 متر، وشارع سليمان بطول 700 متر بعرض 7,5 متر، وشارع الجيش بطول 500 متر وعرض 7,5 متر، وشارع الجمال بطول 220 مترا وعرض 7 أمتار، وشارع فريدة حسان بطول 240 مترا وعرض 7,5 متر، وإنشاء شارع الوزير بطول 300 متر وعرض 7,5 متر.