رصف طرق وإنشاء 3 كباري في شربين وأجا ضمن الخطة الاستثمارية للدقهلية

قامت عدة مدن ومراكز بمحافظة الدقهلية برصف الطرق وتمهيدها وتسويتها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وإقامة مشروعات قومية وخدمية تسهل على المواطنين حركة السير وتقدم خدمات مختلفة على الطرق بالتنسيق مع وزارة النقل.

رصف طرق وشوارع في مدينة أجا

وقال حازم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، إنه يجري رصف وتمهيد عدد من الشوارع الرئيسية داخل نطاق المدينة ضمن الخطة الاستثمارية لخدمة المواطنين وتذليل العقبات أمام الأهالي، مع التشديد على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وكل المشروعات المقامة داخل المدينة تجنبا لتعطيل أعمال المواطنين، حيث جرى رصف شارع بورسعيد ومجمع المدارس ومركز الشرطة وشارع 23 يوليو وشارع موقف أجا العمومي، وسيجري استكمال أعمال رصف مداخل ومخارج المدينة مكتملة المرافق والبنية التحتية، بمواصفات ومعايير حضارية، مع العمل على توسعة الطرق وتجميلها من خلال زراعتها على جانبي الطرق.

إنشاء 3 كباري علوية في مدينة شربين

وفي نفس السياق، أكد اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، تمهيد وتسوية ورصف طريق 18 في قرية دنجواي، بالإضافة إلى تنفيذ 3 كباري علوية، وتم الانتهاء من تنفيذ كوبري أعلى تقاطع «المنصورة - دمياط الغربي»، وجار ربطه بشارع الجيش بالمدينة، وخط سكة حديد «شربين - قلين»، وجار التجهيز لإنشاء كوبري نزلة الدبوسي الذي يهدف لربط محور شربين بالمدخل الشرقي للمدينة.