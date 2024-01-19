خبير علاقات دولية: الضفة الغربية على خريطة نتنياهو التدميرية

قال أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية، إنَّ استماتة العدو الإسرائيلي لإشعال الضفة الغربية وخلق انتفاضة بها يدل على رغبته الشديدة في التوسع والسيطرة على الأراضي وتشريد السكان من منازلهم وتدمير البيوت والمساجد والمدارس، وهو الأمر الذي لن يتم له بدون الحروب.

وأضاف «شديد»، في مداخلته الهاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه صار من الواضح للجميع سعي «نتنياهو» لتفجير مزيد من الأزمات وبؤر التوتر، بهدف التغطية على الجرائم الكبيرة والدامية التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة والإبقاء على منصبه رئيساً لوزراء دولة الاحتلال.

وتابع خبير العلاقات الدولية: «الضفة الغربية مرشحة حالياً لأن تتحول لنقطة جديدة مستهدفة لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحين بشكل أوسع، والضفة تعيش اليوم حالة غير مسبوقة لم تمر بها منذ الاجتياح الشامل لجيش الاحتلال في عام 2002 وقت حكومة شارون، وتم السيطرة على الضفة وقتها وإعادة احتلالها بالكامل وحصار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.. وحالياً الضفة على خريطة نتنياهو التدميرية».