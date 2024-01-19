مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الأوضاع في الضفة الغربية صعبة للغاية

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في الضفة الغربية، عن آخر الأوضاع بالضفة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم، ما أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ استخدمت قوات الإحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع ضد المدنيين من أبناء المنطقة.

قوات الاحتلال انسحب من مخيم طولكرم

وقالت المراسلة في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم طولكرم، بعد اقتحام دام لمدة 44 ساعة متواصلة ،شهدت فيها شوارع المخيم حالة من الكر والفر بين قوات الاحتلال وأهالي المخيم.

وأشارت ولاء السلامين، إلى وقوع عدد من الإصابات بالغة الخطورة بين الأهالي، خلال تصديهم لمحاولات اقتحام قوات الاحتلال غير الآدمية، فضلا عن اعتقال عدد من الأهالي ما بين شباب ومسنين.

الأوضاع في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر 2023

وتطرقت المراسلة للحديث عن الأوضاع في الضفة الغربية، في فترة ما بعد 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن الأوضاع صعبة للغاية وأعمال الاحتلال غير الإنسانية بحق الفلسطنيين، تجاوزت حدود الإنسانية كافة، إضافة إلى زيادة أعداد المعتقلين الفلسطنيين لأسباب غير معلنة.