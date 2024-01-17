من هو أبو شلال الذي استهدفته مسيرة إسرائيلية في الضفة الغربية؟

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قادة فلسطينيين إثر ضربة جوية دقيقة في مخيم بلاطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية، استشهد على إثرها عبدالله أبو شلال القيادي الفلسطيني البارز، إذ تم تصفيته من الجو.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بوصول جثة متفحمة مجهولة الهوية إلى مستشفى «رفيديا» الحكومي في نابلس بعد قصف إسرائيلي لمركبة قرب مخيم بلاطة، اتضح فيما بعد أنها للقيادي عبدالله أبو شلال.

من هو عبدالله أبو شلال؟

1- هو قائد البنية التحتية في المخيم.

2- قيادي في كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح».

3- نجا من 4 محاولات اغتيال نظمها جيش الاحتلال للتخلص منه.

4- استشهد أبو شلال "في عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الامن الداخلي الإسرائيلي الشاباك".

5- يعد من أبرز المطلوبين في مخيم بلاطة بالضفة الغربية.

6- خاض اشتباكات عديدة مع قوات الاحتلال ونجا من محاولات عدة لاغتياله.

7- فجّرت قوات الاحتلال منزله أغسطس الماضي في مخيم بلاطة، وشتّتت عائلته.

آخر تصريحات لـ عبدالله أبو شلال قبل استشهاده

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة له بعدما قصف الاحتلال منزله في مخيم بلاطة بالضفة الغربية، قال أبو شلال: «أي حر شرف لا يرضى بالظلم ويحب يعيش حر.. أنا بني أدم لا أرضى أن أعيش ذليلا تحت اي ظرف من الظروف.. جيش الاحتلال يضطهد فينا بأي شكل.. كل يوم قتل ودبح وهدم بغير حق وهم المحتلين، هم اللي جايين علينا محتلينا لا نحن».