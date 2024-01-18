«بمكونات طبيعية»... ماسك القهوة مع النشا لإزالة النمش

تبحث بعض الفتيات عن تحضير ماسك القهوة مع النشا لإزالة النمش، ببعض المواد الطبيعية، التي لا تحتاج إلى مواد كيميائية، لذا يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة.

مقادير ماسك القهوة مع النشا لإزالة النمش

معلقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من النشا.

وعاء لخلط هذه المواد.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من اللوز المر.

نصف ملعقة صغيرة من جوز الهند.

عصير نصف ليمونة.

كمية قليلة جدًا من المياه.

تأتي الخطوة الأولى في تحضير ماسك القهوة مع النشا لإزالة النمش

بتحضير الوعاء ووضع بعض المكونات فيه، وهي وملعقة صغيرة من النشا، والقليل من المياه، وعصير نصف ليمونة، وكمية قليلة جدًا من المياه، مع التقليب المستمر، حتى تندمج هذه المكونات جيدًا مع بعضها البعض.

وتأتي الخطوة الثانية برفع الخليط على النار، والتقليب لمدة خمس دقائق بشكل مستمر، ثم ترك الخليط حتى يبرد تمامًا، وإضافة باقي المكونات من معلقة صغيرة من البن، وزيت الزيتون وزيت اللوز المر وزيت جوز الهند والليمون، وضع هذه الخليط على البشرة، وتترك مدة من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، حتى تجف ويتم غسله بالماء، وتكرر هذه الخطوة مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا.