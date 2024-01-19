«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يهدف للتخلص من مخيمات اللاجئين بالضفة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في رام الله، إن مدينة طولكرم ومخيمي نور شمس باتت خلال اليومين الماضيين، شبه ثكنة عسكرية مغلقة بالسواتر الترابية ووجود الجرافات والآليات العسكرية المتركزة على مداخل ومخارج المدينة والمخيمين، وارتقى 8 شهداء في مخيمي نور شمس وطولكرم.

وأضافت المراسلة، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال خلفت خرابا وتدميرا في المنازل والبنية التحتية بفعل تجريفها، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 40 مواطنا على الأقل.

وشددت ولاء السلامين، على أن الاحتلال يهدف من ذلك للتخلص من مخيمات اللاجئين والمقاومة في الضفة، خاصة أن المقاومة في شمال الضفة هي الأشد والأكبر بالاشتباكات المسلحة.

الاحتلال قصف مركبة تعود لمقاومين فلسطينيين

وأشارت إلى أن الاحتلال قصف بطائرة مسيرة مركبة، تعود لمقاومين فلسطينيين في مخيم بلاطة، كما جرى قصف 4 فلسطينيين من المقاومة في مخيم طولكرم، وبالتالي إسرائيل تريد التخلص بشكل مواز ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، لكن بشكل صامت في هذه الأثناء.

وتابعت ولاء السلامين: «إسرائيل تتحدث أنه لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، لكن المخططات لدى وزراء الاحتلال والكنيست هي فقط لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة؛ إذ يجري اعتقال الأطفال والنساء والرضع».