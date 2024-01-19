أستاذ علوم سياسية: إسرائيل فشلت أمام صمود الشعب الفلسطيني

قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل استغلت ما حدث في 7 أكتوبر 2023، لارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، للتخلص من أهل غزة، ووجدت أنها فرصة ذهبية، لذلك قصفت بشكل جنوني أنحاء القطاع، واستهدفت المستشفيات والبنية التحتية.

أضاف «الخطيب»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل فشلت في غزة بسبب المقاومة الشرسة والصمود الفلسطيني، بجانب الدور العربي ولا سيما المصري، في مساندة الشعب الفلسطيني، كما أن إسرائيل تريد غزة، لكن دون سكانها، نظرا لأنها تحتوي على 2.5 مليون شخص، وبالتالي تجد في ذلك عبئًا عليها.

أشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن أمريكا تعلم برفض إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية، ولا تستطيع واشنطن الضغط على حليفتها بسبب اللوبي الإسرائيلي.

ولفت «الخطيب»، إلى أن إسرائيل فشلت في القضاء على قادة الفصائل، وتحرير الرهائن والضغط على مصر لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن أمريكا تنصح إسرائيل بالخروج من هذا المأزق، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مصيره مرتبط بهذه الحرب.