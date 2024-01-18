«العربي الأوروبي لحقوق الإنسان»: فوز جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل متوقع

أوضح المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، أن محكمة العدل الدولية تم تأسيها عام 1945، وهي تعد أعلى سلطة قضائية دولية، وتتشكل من 15 قاضيا، معنية بشكل كبير في التحقيق في قضايا الابادة الجماعية، طبقا للميثاق الدولي التي أقرته المحكمة نفسها عام 1921، وهي مختصة في النظر في الخلافات بين الدول.

محكمة العدل الدولية

أضاف أيمن نصري، رئيس المنتدى، فى بيان له، أن هناك خلط متكرر بين المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، الفرق هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل دولا، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة جنائية، تُرفع فيها قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بشرط أن يكون المدعي عليه دولته عضو في الجنائية الدولية، وتعد سلطة قضائية مستقلة معترف بها دوليا، ومعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جنوب أفريقيا

أشار «نصري» إلى أن القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ليست الأولى، هناك سابقة في القضية التي رفعت من بعض المحامين المستقلين ضد يوغوسلافيا لصالح ضحايا الابادة الجماعية ضد مواطني البوسنة والهرسك، التي أدت إلى مقتل 8000 مواطن، بينهم أطفال ونساء وتهجير قصري لأكثر من 30 ألف مواطن.

وأدانت المحكمة الجانب اليوغوسلافي، وعلى أساس هذا الحكم، ضغط المجتمع الدولي على الجانب اليوغوسلافي لوقف أعمال الإبادة الجماعية، ومحاسبة مجرمي الحرب المسئولين عن هذا المجازر.

وتابع أنه «من المتوقع أن تفوز جنوب أفريقيا في هذه القضية ضد إسرائيل، نتيجة لصلابة القضية، وتضمنها أدلة كثيرة، تؤكد جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المدنيين في قطاع غزة، والهدف هنا هو الصغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية ضد سكان قطاع غزة، من خلال ضغط غير مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية، لتبني مشروع وقف إطلاق النار في مجلس الأمن».