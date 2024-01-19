عقد 6 آلاف ندوة للتوعية باستهلاك المياه في الشرقية خلال 2023

نظمت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، أكثر من 6 آلاف ندوة توعوية باستهلاك المياه، للمواطنين وطلاب المدارس والعاملين بالجهاز الإداري خلال عام 2023.

6 آلاف ندوة للتوعية باستهلاك المياه

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنّ إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نفذت خلال عام 2023، نحو 6190 نشاطًا توعويًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استهدفت 470 ألفًا و550 مواطنًا، منهم 2100 نشاط في قرى حياة كريمة، وذلك للتوعية بترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة.

تنفيذ 1550 حملة توعية وطرق أبواب

وأشار إلى تنفيذ 2960 حملة توعية داخل 970 مدرسة، استهدفت 91 ألفًا و169 طالبًا ومعلمًا، و697 ندوة توعية وورشة سباكة خفيفة داخل 270 منشأة حكومية استهدفت 65 ألفًا و180 موظفًا، و90 حملة توعية بالتعاون مع رجال الدين للتوعية بترشيد استهلاك المياه بالمساجد والكنائس، و1550 حملة توعية وطرق أبواب، استهدفت توعية 225 ألفًا و274 مواطنًا و7 قوفل مائية جرى خلالها تقديم خدمات الشركة مجانًا لعدد 30 ألف مستفيد.

وأضاف أنّه جرى عمل أبحاث ميدانية للأسر الأكثر احتياجا لعدد 7150 أسرة، والموافقة على تركيب 4515 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجًا بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحرير 14 ألفًا و500 استمارة بحث حالة للأسر الأولى للرعاية، والموافقة على تركيب 7250 وصلة منزلية بنطاق المحافظة.