محافظ أسيوط يتابع موقف رصف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مستجدات الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2023 / 2024، للوقوف على نسب التنفيذ وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء من الرصف لتقديم خدمة أفضل للمواطنين في تسهيل الحركة المرورية، فضلا عن أعمال تنفيذ رد الشيء لأصله ضمن خطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها.

موقف أعمال رصف الطرق

واستعرض محافظ أسيوط، خلال اجتماع مع القيادات التنفيذية، موقف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك الأعمال.

رد الشيء لأصله

كما ناقش المحافظ أيضاً خطة رد الشيء لأصله، وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله وصيانة ورصف الشوارع، مشيراً أن جميع أعمال رد الشيء لأصله بمشروعات البنية التحتية ستقوم باستلامها لجنة مشتركة من مديرية الطرق والإدارات الهندسية بمجالس المدن، مشدداً على ضرورة الالتزام بالكود المصري في تنفيذ الأعمال وعدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية بهذا الشأن.

الالتزام بالمواصفات القياسية

وأكد اللواء عصام سعد ضرورة تنفيذ أعمال الرصف وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة والانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية قبل بدء عملية الرصف ومراجعة المحاضر التنسيقية الخاصة بشركات المرافق وتيسير كل الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن تمهيدًا لطرح أعمال الرصف وإسنادها في أسرع وقت ممكن حتى تنتهي في مواعيدها المقررة، منوها إلى إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية التي تساهم في تحقيق سيولة للحركة المرورية وتخدم أكبر شريحة من المواطنين.