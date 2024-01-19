انشقاق داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.. و«آيزنكوت» يطالب بصفقة لتبادل المحتجزين

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، دانة أبوشمسية، إنَّ التصريحات التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب في غزة، تؤثر على الحكومة الإسرائيلية الائتلافية وتزيد حالة الانقسام والشقاق، موضحة: «تصريحات عضو مجلس الحرب الإسرائيلي جادي آيزنكوت، الأخيرة التي هاجم فيها نتنياهو، جاءت بعد أن فقد نجله في إحدى العمليات لاسترداد المحتجزين».

وأضافت «أبوشمسية»، أنَّ «آيزنكوت» يرى أنَّ مزيدا من الضغط العسكري على الفصائل الفلسطينية لن يُفضي إلى شيء، وأنه لاسترداد المحتجزين لا بد من التوصل إلى صفقة تبادل بالتوافق مع الفصائل.

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: «وجهة نظر نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، أنه بمزيد من الضغط العسكري على الفصائل قد يتم التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين، وهو ما يتعارض مع وجهة نظر آيزنكوت، عضو مجلس الحرب».

واستطردت: «هذا التضارب في وجهات النظر خطأ فادح تقع فيه إسرائيل، والخلافات الحادة تعمق الخلاف داخل حكومة الاحتلال، خاصة بين نتنياهو وآيزنكوت، ما قد يؤدي إلى حل حكومة الحرب والطوارئ، وبالتالي سينعكس ذلك على مجريات الحرب، وميل المستوطنين للاتفاق على صفقة تبادل المحتجزين».