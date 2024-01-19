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مراسل «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تلقت أجهزة دفاعية متطورة من الغرب

كتب:

عمرو صالح
03:35 م | الجمعة 19 يناير 2024
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

كشف غيث مناف، مراسل «القاهرة الإخبارية» في أوديسا، عن آخر التطورات بأوكرانيا، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن انخفاض القصف الجوي الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحا أن ذلك التراجع يعود لتصدي قوات الدفاع الجوي الأوكراني لمحاولة طائرة روسية حديثة المنشأ، اختراق الأجواء البحرية الأوكرانية.

الجيش الأوكراني تلقى معدات دفاعية متطورة

وأوضح «مناف» خلال مداخلة تلفزيوينة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش الأوكراني تلقى معدات دفاعية متطورة، خلال الفترة الماضية، من قبل الدول الغربية الداعمة لبلادهم، ما مكنهم من التصدي لهجمات الروس، خلال الساعات الأخيرة، وترتب عليه تراجع معدلات القصف الروسي على أوكرانيا.

عملية عسكرية موسعة على الأراضي الأوكرانية

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الجيش الروسي يحري خلال الفترة الحالية استعداداته لعملية عسكرية موسعة على الأراضي الأوكرانية، مطلع الصيف المقبل، الأمر الذي رحج به بعض الخبراء، باتساع دائرة الصراع الروسي الأوكراني لنطاق واسع مع بدء الحرب.

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