تجارب لفيروس صيني جديد يقتل بنسبة 100%.. هل ينتقل إلى الإنسان؟

لم العالم يستفق من تداعيات فيروس كورونا الذي انتشر عام 2020، وأودى بحياة الملايين حول العالم، ليتفاجأ بإجراء علماء صينيين تجارب استنساخ على سلالة جديدة من فيروس كورونا على الفئران، مؤكدين أنه فيروس يقتل بنسبة 100%، ليثير تساؤلا جديدا هل من الممكن أن ينتقل الفيروس المصطنع الجديد من الحيوان إلى الإنسان؟

فيروس صيني جديد يقتل بنسبة 100%

ووفق صحيفة «نيويورك بوست»، فإن العلماء الصينيين أجروا تجارب على سلالة فيروس كورونا على الفئران، وتبين أنها تهاجم الدماغ وسُميت باسم فيروس GX_P2V، حيث جرى تصميم السلالة الجديدة التي تعكس التركيب الجيني المشابه للبشر، كما أصاب الرئتين والعظام والعينين والقصبة الهوائية والمخ، وتسببت في موت الحيوانات التي خضعت للتجربة بعد 8 أيام.

العلماء الصينيون الذين قاموا باستنساخ فيروس شبيه بكورونا قالوا عنه، وفق الصحيفة: «تم إضفاء الطابع الإنساني» على الفئران، ما يعني أنهم بصدد تقييم كيفية تفاعل الفيروس لدى البشر وخاصة بعد موت الفئران بنسبة 100%.

هل ينتقل الفيروس الصيني الجديد للإنسان؟

البروفيسور فرانسوا بالوكس، خبير الأوبئة في معهد علم الوراثة بجامعة كوليدج لندن، وصف البحث ووصفه بأنه «فظيع وعديم الجدوى من الناحية العلمية على الإطلاق»، مؤكدا ليس هناك أي دليل على أن الفيروس من الممكن أن ينتقل إلى الإنسان: «لا أستطيع أن أرى أي شيء ذي أهمية غامضة يمكن تعلمه من إصابة سلالة غريبة من الفئران المتوافقة مع البشر بفيروس عشوائي».

الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أكد لـ«الوطن»، أن الدراسة أجريت على متحور يشبه كورونا يصيب نوعا معينا من الحيوانات، أجروا له نوعا من المعالجة ليصيب الفئران وأدى إلى وفاتهم: «هو حاجة مصنعة مُخلقة، شبيهة بمتحور كورونا، لكن ممكن ميصيبش الإنسان، وهي حاجة افتراضية مش حقيقية، وهي استباقية متمسيش الإنسان لحد الآن، لإنها مش حاجة علمية مثبتة على البشر».