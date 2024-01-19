«القاهرة الإخبارية»: موقف النمسا من الحرب بغزة وصل لنقطة التوازن النسبي

قال خالد أبو بكر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في فيينا، إنه جرت أشياء عدة، على رأسها العدد المتزايد للضحايا المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي بحسب ما صرح به وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، لا يمكن تبريره أو الدفاع عن وجوده.

وأضاف «أبو بكر»، خلال رسالة على الهواء، أن الموقف النمساوي تدحرج من الدعم الكامل لإسرائيل، حتى وصل إلى نقطة التوازن النسبي، الذي يدعو لحماية السكان المدنيين بالقطاع؛ إذ قال «شالينبرج» إن إسرائيل ملزمة بحماية هؤلاء السكان.

البرلمان الأوروبي اعتمد قرارا يدعو لوقف إطلاق النار

وأشار المراسل إلى أن البرلمان الأوروبي اعتمد قرارا يدعو لوقف إطلاق النار، مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس، لافتا إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي تجري في الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل، وموضوعي غزة وأوكرانيا من الموضوعات التي تشهد تنافسا حزبيا نسبيا.

وأوضح أن يسار الوسط متمثل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على مستوى النمسا وأوروبا، يدعو لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشيئا فشيئا وجد حزب الشعب النمساوي الحاكم والأوروبي، أنه من الصعوبة بمكان التخندق خلف إسرائيل، وهو مقبل على انتخابات أوروبية وداخلية تجرى في الخريف.