أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يهدف لجعل قطاع غزة منطقة غير مؤهلة للحياة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الأوضاع في قطاع غزة مرشحة للتصعيد؛ نظرا لأن حكومة الاحتلال المتطرفة تهدف لأن يكون القطاع عبارة عن منطقة غير مؤهلة للحياة أو السكن، وظهر ذلك من خلال استهدافها المتعمد للرقع السكنية والمدنيين خلال عملياتها العسكرية.

حكومة اليمن المتطرفة الإسرائيلية ليس لديها أي رؤية

وأوضح «سلامة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر قناة «DMC»، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن حكومة اليمن المتطرفة الإسرائيلية ليس لديها أي رؤية أو تصور لليوم التالي للحرب، حال توقفها، وأنها لا تسعى إلا للقتل العمدي للمدنيين الفلسطيين وتهجيرهم خارج قطاع غزة دون وجه حق.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «مصر قدمت ولا زالت تقدم أنواع الدعم كافة للأشقاء الفلسطنيين داخل قطاع غزة خلال الحرب، ويظهر ذلك من خلال المساعي الدبلوماسية التي تبذلها القيادة السياسية لدعم الفلسطنيين، فضلا عن الدعم اللوجستي وقطار الإمدادات الذي اصطف أمام معبر رفح منذ اليوم الأول للعدوان».

واختتم أستاذ العلوم السياسية حديثه معربا عن استنكاره لموقف الدول الغربية المدافعة عن حقوق الإنسان، وفي السياق نفسه داعمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.