باحث في الشأن الإسرائيلي: الحرب بغزة تحولت لمطامع شخصية

قال الدكتور محمد هلسة، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن الحرب في غزة بين المقاومة وجيش الاحتلال، تحولت لحرب ومطامع شخصية؛ إذ يسعى رئيس حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة، إلى إطالة الحرب لأقصى وقت ممكن؛ لأنه يدرك جيدا أن انتهائها خلال المرحلة الحالية، يعني انتهاء فترة حكمه، وتعرضه للمساءلة القانونية، خاصة مع تصاعد وتيرة المطالب بتل أبيب، بوقف الحرب في غزة.

وقال «هلسة» خلال مداخلة تلفزيوينة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبذل قصارى جهده لإطالة مدة الحرب، ويضرب بمطالب المجتمع الدولي بوقفها عرض الحائط، على الرغم من ارتفاع تكلفتها المادية والبشرية والمادية على المجتمع الإسرائيلي.

الشارع في تل أبيب يرفض الحرب

وأوضح الدكتور محمد هلسة، أن الشارع في تل أبيب يرفض بكشل قاطع تلك الحرب، ويرى أن الخيار الأمثل هو وقفها، وإجراء عملية شاملة لتبادل الأسرى.

وتطرق الباحث في الشأن الإسرائيلي، للحديث عن الدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلا إن الإدراة الأمريكية الحالية تدعم جيش الاحتلال بالمعدات العسكرية المتطورة، وفي السياق نفسه يصدروا تصريحات يعربوا فيها عن استيائهم من الحرب في غزة، الأمر الذي يكشف عن تورطهم في دماء المدنيين الفلسطينيين.