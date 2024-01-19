«غرفة السياحة»: فنادق القاهرة تسجل نسب إشغال 85% خلال النصف الأول من يناير

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن متوسط نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، تراوح ما بين 80 إلى 85%، لافتا إلى أن بعض الفنادق سجلت خلال تلك الفترة نسب إشغال وصلت لما يقرب من 100%.

وأشار «ثروت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن السياح العرب كانوا أحد الأسباب الرئيسية فى الوصول إلى تلك النسب، خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن السياح العرب، لاسيما السعوديين، تواجدوا بشكل كبير في فنادق القاهرة والجيزة، خلال النصف الأول من الشهر الجاري، موضحا أن متوسط إقامة السياح العرب بالفنادق المصرية تبلغ نحو 7 أيام.

%80 من السياح العرب القادمين لمصر يفضلون الإقامة بالقاهرة

ولفت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن نحو 80% من الحركة السياحية التي تستقبلها مصر سنويا من الدول العربية، تتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، فيما تتوزع الـ20% الباقية على شرم الشيخ والغردقة والعلمين والإسكندرية والأقصر وأسوان، موضحا أن السائح العربي مهم جدا لقطاع السياحة المصري، كونه من ذوي الإنفاق المرتفع، فضلا عن أنه يكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام.