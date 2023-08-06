«الغرف السياحية»: توقعات بوصول أعداد السياح العرب لمليوني سائح بنهاية العام

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية، ولاسيما الخليجية خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي، كانت السبب الرئيسى في حدوث انتعاشة بالعديد من المدن السياحية المصرية، وتحديدا القاهرة والجيزة والساحل الشمالي، مشيرا إلى أنّ نسب إشغال الفنادق والمطاعم السياحية بتلك المدن تتخطى حاليا حاجز الـ90%.

زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال 2023

وأضاف فتحي لـ«الوطن» أنّه وفقا للحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية خلال الـ7 أشهر الماضية، وحجم الطلب من السياح العرب على زيارة مصر خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، فإن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر بنهاية عام 2023، قد يتخطى حاجز الـ2 مليون سائح.

متوسط إنفاق السائح العربى خلال زيارته لمصر

وأشار إلى أنّ السياح السعوديين هم أكثر السياح العرب زيارة لمصر خلال العام الجاري، موضحا أنّ السعودية جاءت في المركز الثالث عالميا في إرسال السياح لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري بعد كل من ألمانيا وروسيا، مشددا على أنه كلما زاد عدد السياح العرب الوافدين لمصر كلما زادت الإيرادات المحققة، إذ أن السائح العربى هو أكثر السياح إنفاقا خلال زيارته لمصر.