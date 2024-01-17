«مستثمرو السياحة»: يجب العمل لجذب السياح العرب لزيارة مصر خلال شهر رمضان

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ الفترة المقبلة تتطلب تنفيذ القطاع السياحي لخطط وحلول غير تقليدية لجذب السياحة الى المقاصد المصرية المتنوعة، مشددا على ضرورة وضع خطط واستراتيجيات تتبناها وزارات السياحة والشباب والرياضة والطيران والثقافة والخارجية، ومجتمع الأعمال السياحي وشركات الطيران لجذب السياح لزيارة مصر.

وطالب عبداللطيف، في تصريحات صحفية عنه اليوم، بإعداد بعثات لطرق الأبواب لزيارة الدول المستهدف جذب سياحة منها لمصر، على أن تضم تمثيلا رسميا من الحكومة وممثلين من المستثمرين السياحيين المصريين.

وشدد عبد اللطيف على ضرورة ابتكار فعاليات سياحية تعتمد على تنظيم حفلات لمطربين أجانب مشهورين سواء من إيطاليا أو روسيا وغيرهما داخل إحدى المدن السياحية، سواء شرم الشيخ أو الغردقة أو الأقصر وأسوان وغيرها، على أن تتضمن العروض خصومات من شركات الطيران والفنادق لراغبي حضور الحفلات.

مسابقة ملكات جمال الوطن العربي

وأضاف أنّه يمكن تنظيم مسابقة ملكات جمال الوطن العربي على سبيل المثال أو أوروبا وتشرف عليها وزارة السياحة والجهات المعنية مع القطاع الخاص ويتم الترويج لها عالميا، وكذا دعوة منظمي الرحلات وممثلي الشركات السياحية العالمية لزيارة مصر والتجول بمدنها السياحية والتعرف على الوضع السياحي المتميز في مصر وتأكيد لحالة الأمن والأمان بمصر والاستمتاع بالمعالم السياحية المصرية.

وأشار إلى العديد من الفعاليات التي يمكن استثمارها في جذب سياحة لمصر، مثل دعوة شركات إنتاج عالمية لتصوير أفلام ومسلسلات وبرامج داخل مصر بتسهيلات جاذبة، ودعوة الأندية العالمية لكرة القدم باستضافة الفرق الرياضية لعمل معسكرات تدريبية في مصر، وتنظيم برامج سياحية لطلاب الجامعات من مختلف الجنسيات لقضاء إجازاتهم في مصر بأسعار مناسبة، وتنظيم سباقات تجديف والترويج للسياحة الاستشفائية والعلاجية وإقامة حفلات الزفاف العالمية بمصر لشخصيات عامة، ودعوة الفنانين المشهورين عالميا لزيارة مصر والتقاط الصور لهم داخل المناطق السياحية.

ودعا عبد اللطيف إلى تنشيط السياحة العربية والخليجية للإقامة بمصر خلال شهر رمضان الكريم في مصر والاستماع بالأجواء الرمضانية، من خلال عروض مميزة، والاهتمام بسياحة الترانزيت والأسواق الحرة التي لابد من تطويرها لأنها تمثل عنصر جذب مهم خاصة مع عرض المنتجات المصرية كنوع من التصدير لها، وتوفير الماركات العالمية المختلفة داخل الأسواق الحرة.