المنشآت السياحية: السياح العرب رفعوا نسب إشغال مطاعم القاهرة والجيزة

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة العربية رفعت من نسب إشغال المطاعم السياحية ولاسيما الموجودة بالقاهرة والجيزة بداية من الإسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي وإلى الآن، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ولاسيما من دول الخليج ستستمر حتى يوم 15 يناير الجاري.

السياحة العربية

وأضاف رئيس لجنة السياحة الترفيهية لـ«الوطن» أن السياحة العربية ساهمت بشكل كبير فى وصول نسب إشغال غالبية المطاعم العائمة والثابتة بالقاهرة والجيزة إلى ما يقرب من 100% خلال ليلة رأس السنة، موضحا أن السياح السعوديين كانوا أكثر الجنسيات العربية تواجدا بمصر خلال تلك الليلة.

السياح السعوديين

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية خلال عام 2023 كانت أعلى من نظيرتها خلال عام 2022 وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية، موضحا أن السعودية جاءت في المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال العام المنقضي.