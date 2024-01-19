«حماة الوطن» بمطروح: معرض «نحن قادرون ومتحدون» لذوي الهمم يفتح فرصا جديدة للتسويق

قال النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنّ معرض «نحن قادرون ومتحدون في العمل» لذوي الهمم، فرصة رائعة لعرض وتسويق المنتجات اليدوية التراثية للعارضين، خلال المعرض الكبير المقام حاليا بحديقة الغزالة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

معرض منتجات الصناعات الحرفية لذوي الهمم

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان، أن حزب حماة الوطن شارك ونظم معرض «نحن قادرون ومتحدون في العمل» لذوي الهمم وأصحاب المشروعات الصغيرة والمنتجات الحرفية والتراثية، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح لجنة المعارض، والتضامن الاجتماعي، ووحدة أيادي مصر ووحدة السكان وجهاز تنمية المشروعات، وجمعية الأمل للصم وضعاف السمع، لتفعيل الدور المجتمعي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، لمد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف المجتمع.

فتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجات ذوي الهمم

وأشار«عيسى» إلى حرص الحزب فتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجات ذوي الهمم والعارضين، لدعم أصحاب المشروعات الحرفية، في تسويق منتجاتهم وإشراكهم بمعارض محلية، ما يعمل على إكسابهم خبرات جديدة تساعدهم على تطوير منتجاتهم للعمل على تلبية أذواق المستهلكين في مختلف الأسواق المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ليمكنهم اقتصاديا ويسهم في تحسين الدخل خاصة الشباب والفتيات والمرأة المعيلة، التي سجلت مشاركة واسعة للأسر بمطروح، للتعرف علي منتجات المرأة من الهاند ميد بجميع أنواعها والتطريز، وإنتاج للملابس، ومنتجات الصوف، والمشغولات اليدوية وشنط والسجاد، ومأكولات سريعة لذوي الهمم.

تشجيع على الإنتاج والتسويق

وأكد محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أن معرض، نحن قادرون ومتحدون في العمل، يشارك به 50 عارضًا من ذوى الاحتياجات الخاصة مع أسرهم بمنتجاتهم من الصناعات الحرفية واليدوية، ومنها السجاد والكليم اليدوي والمنتجات اليدوية والفريدة من نوعها، لافتًا أن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرر مد فترة المعرض حتي نهاية شهر يناير الجاري لتصبح فترة المعرض 13 يومًا بدلا من 3 أيام فقط، لتشجيعهم علي الإنتاج والتسويق.