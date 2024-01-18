رئيس جامعة الأقصر يتفقد تجهيزات مركز خدمات الطلاب ذوي الهمم

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، التجهيزات بمركز خدمات الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، إذ يتم تجهيز المركز بالتعاون مع هيئة «أمديست».

رافق رئيس جامعة الأقصر خلال الجولة، الدكتورة ليلة يوسف، مدير المركز، والدكتورة إلهام عيسى، نائب مدير المركز، وعدد من أعضاء المركز.

تأهيل وتطوير العنصر البشري

ووجه الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة، وسرعة الانتهاء من تجهيز المركز، لبدء تفعيل العمل به تزامنًا مع انطلاق العام الجامعي الجديد، لخدمة طلاب الجامعة من ذوي الهمم، بما يسهم في دعم عملية التواصل مع الأشخاص ذوي الهمم، تنفيذ استراتيجية الدولة للتأهيل والتطوير المستمر للعنصر البشري.

دعم ذوي الهمم

يذكر أن جامعة الأقصر تعمل بجدية على دعم ذوي الهمم وتوفير الفرص المناسبة لهم للتعليم والتطوير، وتلك الجهود تعكس التزام الجامعة بالمساواة وتحقيق التكامل الاجتماعي لهذه الفئة المهمة من المجتمع، والاستفادة من التجارب والتعاون بين الجامعات والمؤسسات لتعزيز دعم ذوي الهمم وتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤ.