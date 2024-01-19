قافلة طبية مجانية للكشف علي مرضي الكبد والجهاز الهضمي بالدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية عن تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف علي مرضي الكبد والجهاز الهضمي بمركز المنزلة ضمن المراكز المستهدفة لحياه كريمة.

قافلة طبية بالدقهلية

وأشار عبد العزيز إلي أن القافلة جاءت في محافظة الدقهلية في اطار تنفيذ تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي في المراكز المستهدفة لمبادرة حياة كريمة من خلال التعاون بين مديرية تضامن الدقهلية وجمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضي زراعة الكبد.

وتمكنت القافلة من الكشف على 387 مريضا وعمل تحاليل لعدد 85 وأشعة 52 مريضا وصرف علاج لـ248 بالمجان.

وأكد عبد العزيز علي قيام الجمعية برعاية مرضي زراعه الكبد، إذ تعمل علي تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للفئات الأولي بالرعاية.

وأوضح وائل أبو الخير المدير التنفيذي للجمعية أن القافلة لقيت إقبال من المواطنين، إذ طلبوا تكرار القوافل الطبية، مؤكدا علي التنسيق من أجل عمل عدة قوافل طبية خلال المرحلة المقبلة واستهداف قري حياة كريمة.