قافلة طبية شاملة للأسر الأكثر احتياجا بـ«مساكن عثمان» في 6 أكتوبر

انطلقت قافلة طبية شاملة والتي تنفذها منظمة مصر الخير عضو التحالف الوطني بالتعاون مع مؤسسة الصديقية وبعض المنظمات الأخرى أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتتواجد القافلة في منطقة «مساكن عثمان» بمدينة السادس من أكتوبر، وتعمل على تقديم الخدمة الطبية الشاملة للأهالي الأكثر احتياجا.

التحالف الوطني

وقالت جيهان زكي، المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ القافلة جاءت بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما أن القافلة لم تشمل فقط تقديم الخدمات الطبية، ولكن أيضا توفر القافلة أنشطة ترفيهية للأطفال، بالتعاون مع كل من كلية التربية الفنية وكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان.

وأشارت إلى أنّه بالتعاون مع منظمة مصر الخير عضو التحالف الوطني، تم توفير عيادات طبية لـ8 تخصصات مختلفة، من بينها «العظام، الأطفال، الأنف والأذن، النساء والولادة، التحاليل الطبية، والمسالك البولي»، وغيرها من التخصصات، إلى جانب توفير صيدالية علاجية لصرف أنواع العلاج المختلفة للأهالي الأكثر احتياجا.

بنك الكساء المصري

ولفتت إلى أنّه بالتعاون مع بنك الكساء المصري، يتم توفير الملابس الجديدة بالمجان الأكثر احتياجا، ويأتي ذلك في إطار توجيهات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بتوفير الخدمات المتنوعة لأهالي منطقة «مساكن عثمان» لكونها واحدة من المناطق التي تفتقر لبعض الخدمات، بالتالي فإن القافلة جاءت في إطار عمل التحالف على تحسين أوضاع المواطنين بها.

وأضافت أن القافلة تشهد إقبال من المواطنين بشكل منظم، وأكدت أن هذا النظام الذي يتعامل به المواطنين يدل على أن الوعي زاد لديهم بشكل كبير، حيث قالت: «لم نشهد أي تدافع من المواطنين والجميع ملتزم بالتعليمات على عكس ما كان يحصل في السنوات الماضية ما يدل على أن التحالف الوطني نجح في دوره بزيادة وعي المواطنين بشكل كبير وملحوظ».

وأشادت بوجود متطوعين من الشباب من أبناء المنطقة، أقبل على التواجد وتنظيم القافلة مما يدل على انتماء هؤلاء الشباب إلى وطنهم موضحة: «لدينا اليوم عدد كبير من الشباب المتطوع لتنظيم سير القافلة وهم من أبناء المنطقة أرادوا أن يقدموا يد العون لأهاليهم، وذلك يؤكد أنّ هذا الشباب يتمتع بوطنية كبيرة».