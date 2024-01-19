الكشف على 887 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قافلة طبية مجانية بقنا

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة تمكنت من توقيع الكشف الطبي على 887 مواطنا في 7 تخصصات طبية، «183 حالة باطنة، 62 حالة جراحة، 48 حالة أمراض نساء وتوليد، و223 حالة طب أطفال، و195 حالة رمد و59 حالة تنظيم الأسرة و106 أسنان»، فضلا عن صرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء فحوصات معملية لعدد 111 حالة و26 حالة موجات صوتية و9 حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 38 حالة، وإجراء خلع أسنان لعدد 20 حالة بعيادة الأسنان وتحويل 4 حالات تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لحالتين.

‏ندوات تثقيفية للمواطنين بقنا

كما أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 36 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا»، والأمراض غير المعدية «الضغط، السكر والسمنة»، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن.