وزيرة الخارجية البلجيكية: العنف فى قطاع غزة يجب أن يتوقف كتب: منتصر سليمان 05:38 م | الجمعة 19 يناير 2024 قطاع غزة قالت وزيرة الخارجية البلجيكية إن العنف في قطاع غزة يجب أن يتوقف، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عضو البرلمان الهولندي: حكومتنا تغض الطرف عن جرائم إسرائيل في غزة رئيس وزراء هولندا: ناقشت مع نتنياهو الوقف الفوري للقتال في غزة المرصد الأورومتوسطي: وثقنا 1031 عملية قتل جماعي لسكان غزة خلال أسبوع القاهرة الإخبارية: أمريكا ترى أن غزة أرض فلسطينية ولن تسمح لإسرائيل باحتلالها بلدية غزة: تكدس 50 ألف طن نفايات في القطاع ينذر بانتشار الأوبئة الخطيرة غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان