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وزيرة الخارجية البلجيكية: العنف فى قطاع غزة يجب أن يتوقف

كتب:

منتصر سليمان
05:38 م | الجمعة 19 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية إن العنف في قطاع غزة يجب أن يتوقف، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل. 

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بقلم منتصر سليمان