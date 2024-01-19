إسرائيل تواصل استهداف الفلسطينيين العزل بالرصاص.. وطولكرم تشيع شهداءها

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، استهداف الفلسطينيين العزل بالرصاص الحي في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، ومساء اليوم، أصيب شاب فلسطيني «18 عاما»، بالرصاص الحي، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر نعمة غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما شيع الفلسطينيون، جثامين 6 شهداء، ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة ومخيميها، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

دعم أمريكا لإسرائيل

وقال أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية يمكن أن يعرض استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لـ«تل أبيب» للخطر، وفق لما ذكرته القناة الـ13 الإسرائيلية.

وارن: الدولتان لشعبين هي الطريقة الوحيدة لضمان الأمن

من جانبها، أشارت السناتور إليزابيث وارن، عبر منصة إكس «تويتر سابقا» إلى أن الدولتين لشعبين هي الطريقة الوحيدة لضمان الأمن والاحترام والسلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما حذر السناتور كريس ميرفي من أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن تؤدي إلى تعقيد القضية الحساسة بالفعل بين الديمقراطيين والجمهوريين الأمريكيين، وفق لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.