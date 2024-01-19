«الجارديان»: نتنياهو يسعى دائما لعرقلة إقامة دولة فلسطينية

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، البيت الأبيض أنه يرفض أي تحركات لإقامة دولة فلسطينية، عندما تنهي إسرائيل هجومها على غزة، وأن جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، ستكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

نتنياهو يسعى لعرقلة إنشاء دولة فلسطينية

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن بنيامين نتنياهو سعى إلى عرقلة إنشاء دولة فلسطينية طوال حياته السياسية، على الرغم من التأييد الفاتر للفكرة في بعض الأحيان، في نفس الوقت الذي يمثل فيه قوله -رفض إقامة دولة فلسطينية- أقوى رد على أمريكا، حيث أنفقت الولايات المتحدة رأس مال ضخما، لدعم إسرائيل عسكريا وسياسيا في المنتديات الدولية.

الولايات المتحدة ستواصل العمل نحو حل الدولتين

ورد البيت الأبيض بالقول إن الولايات المتحدة ستواصل العمل نحو حل الدولتين، وأنه لن يكون هناك إعادة احتلال إسرائيلي لغزة، عندما تنتهي الحرب.

وقال جون كيربي، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بعد خطاب نتنياهو: «ستكون هناك غزة ما بعد الصراع، ولن يتم إعادة احتلال غزة».