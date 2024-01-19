رواية «سيادة القاضي».. أحدث إصدارات نور عبد المجيد في معرض الكتاب 2024

أصدرت الدار المصرية اللبنانية، أحدث روايات الكاتبة نور عبد المجيد، بعنوان «سيادة القاضي»، ومن المقرر أن تكون ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

وقالت الدار في بيان لها: «اعتادت نور عبد المجيد أن تفاجئ قرائها باقتحام مناطق قد يُحجم عن اقتحامها الكثير من الُكتاب».

وأوضحت أنه في هذه الرواية تقدم نور عبد المجيد قصة واقعية من ملفات القضايا، ورغم الصعوبة والمحاذير فإنها تؤمن أن رسالة الكاتب الصادق أن يفتح أعين القراء على كثير مما نحاول إغماض أعيننا عنه.

وفي ثنائيتها «أنا شهيرة.. أنا الخائن»، ناقشت الخيانة الزوجية بشكل غير مسبوق، ومن وجهة نظر الطرفين .

و في رواية «كان» ألقت الضوء على عنصرية الغرب وازدواجيته أيضا، في سياق لم يطرح من قبل.

جلال أمين يشيد برواية سيادة القاضي

من جهته، قال الكاتب والناقد الكبير الدكتور جلال أمين، إن رواية «سيادة القاضي»، جديرة بمكانة متميزة في الأدب العربي الحديث.

وستكون الرواية ضمن إصدارات الدار في صالة 1 جناح B15 في معرض القاهرة الدولي للكتاب من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء.